Hartverwarmend: Zulte Waregem-fans tonen solidariteit na overstromingen: "Dit vergeten we nooit"

De schade na de ongeziene overstromingen in het oosten van ons land was enorm. Vanuit alle hoeken van België werden solidariteitsacties op poten gezet. Ook een groepje fans van Zulte Waregem liet zich niet onbetuigd.

Vorige week donderdag en vrijdag trokken enkele supporters van Essevee naar Eupen om er herstellings- en schoonmaakwerken uit te voeren. Ze konden een verkwikkende douche nemen in het Stade du Kehrweg en brachten de nacht door in een lokaal café.

Alsof dat nog niet voldoende was, werd tijdens de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Standard geld ingezameld om materiaal voor de werken aan te schaffen. Dinsdag trekt immers alweer een groep Essevee-fans naar het overstroomde gebied om er de handen uit de mouwen te steken.

"De steun die we van de fans van Zulte Waregem krijgen is ronduit formidabel", klinkt het bij KAS Eupen. "Dit hadden we niet verwacht. Wij zullen deze solidariteit nooit vergeten."