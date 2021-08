Onze competitie is een kleurrijk figuur - die resultaten haalt - rijker: "Hij brengt heel veel energie"

Onze competitie heeft er een kleurrijk trainer bij. Zaterdagavond was onze eerste ontmoeting met de nieuwe Duitse coach van Eupen, Stefan Krämer. En het moet gezegd: hij charmeerde. Met zijn voetbal en zijn uitstraling. Voor ons dé figuur van de match!

Een halfuur voor de match. We passeren aan de neutrale zone en daar komt een man met krollenbol relax en goedgehumeurd langsgelopen. "Hello!", klinkt het met een brede smile. Even later dringt het besef door dat de man in jeansbroek en hoodie Stefan Krämer is. Van zenuwen was bij de Duitser absoluut geen sprake. Hij had zijn plan klaar.

Tijdens de match was hij één vat emotie. De gebleekte jeansbroek en clubpull steken schril af tegen het maatpak dat zijn collega aan de andere bank draagt. Krämer stuurt bij, roept, leeft mee, wil een bal zelf in doel koppen... 't Is één vat passie.

Echt een fijne man

Na de match moet hij een 20 minuten geduldig wachten tot de journalisten klaar zijn met vragen afvuren op Kompany en zelf krijgt hij er ochgot twee. Maar die beantwoordt hij met een guitige glimlach. "Dat ik de eerste coach ben van Eupen die in zijn eerste twee matchen in 1A niet verliest? Dat wist ik niet. (kijkt de journalist recht aan en haalt een kamerbrede glimlach boven) Bedankt voor het compliment. Maar goed, we kopen er nog niks mee."

In ieder geval heeft hij ook zijn spelers mee in zijn verhaal. Terwijl Anderlecht druk probeerde zetten, deed Eupen dat ook effectief. Toen Anderlecht wou uitvoetballen, gingen ze met z'n allen op de helft van de tegenstander staan. Niemand keek op een inspanning. "Het is echt een fijne man. Hij brengt heel veel energie en probeert het allemaal niet te moeilijk te maken", zei Jens Cools. "Dat heeft hij meegenomen uit Duitsland en dat ligt ons spel wel. Onder Beñat (San José) deden we het ook niet slecht, maar de club heeft besloten om een andere weg in te slaan. Dat loont momenteel."