John van den Brom (Genk) trots op prestatie, maar: "Zonde dat we daardoor verliezen"

Na een degelijke partij tegen een uitgekookte tegenstander bleef Genk met een 1-2 nederlaag achter. John van den Brom zag veel goede dingen, al werden de twee tegendoelpunten eenvoudig weggegeven. Dure fouten als je een tegenstander à la Shakhtar bekampt.

Genk moest van bij het begin het balbezit aan Shakhtar laten. De jongens van John van den Brom gaven evenwel weinig weg. "We hebben technisch en tactisch goed gedisciplineerd gespeeld tegen een erg sterke tegenstander. Dat wisten we ook, die jongens kunnen echt goed voetballen", aldus John van den Brom. "Ook in balbezit konden we hen zo nu en dan in de problemen brengen. Ons geweldige doelpunt brak de wedstrijd open."

De vicekampioen ging met een voorsprong de rust in, na de pauze duwde Shakhtar het gaspedaal dieper in. "Tot die gelijkmaker waren we niet echt in de problemen gekomen. DIe strafschopfase is doodzonde. En bij dat tweede doelpunt... Ok, ze schieten de bal niet buiten (Hrosovsky strompelde terug na een tik, nvdr.), maar los daarvan verdedigden we alweer niet goed in onze eigen zestien, net zoals dat ook al tegen Oostende het geval was. Het is zonde dat we daardoor verliezen, maar ik kan Lucumi en Munoz niets verwijten. Ze hebben ons zoveel bijgebracht vandaag. Het is hun slimheid die het verschil maakt, we worden afgestraft op individuele fouten."

Een 1-2 nederlaag en volgende week een terugmatch in Kiev. Genk lijkt een mirakel nodig te hebben om zich voorbij Shakhtar te knokken. "Ik ben trots op wat mijn spelers vandaag gepresteerd hebben. En geloof mij, dit biedt perspectief. Het zal niet makkelijk worden voor ons, maar ook niet voor hen", besluit John van den Brom strijdvaardig.