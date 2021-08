OFFICIEEL: Beerschot doet bod op Schotse spits

Beerschot is nog druk op zoek naar een spits en lijkt er nu een gevonden te hebben, namelijk Lawrence Shankland.

Beerschot is de laatste tijd druk op zoek naar een nieuwe spits. De 25-jarige Lawrence Shankland lijkt momenteel een van de prioriteiten te zijn. Shankland speelde al vier keer voor de Schotse nationale ploeg en is actief bij Dundee United. Na dit seizoen loopt zijn contract bij de Schotse eersteklasser af dus het is nu het ideale moment om te cashen.

Volgens The Daily Mail plaatste Beerschot een bod van 500.000 pond op de spits. Makkelijk zal het niet worden om Shankland naar België te halen, want de spits geniet ook aandacht van enkele Engelse tweede- en derdeklassers.