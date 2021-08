OFFICIEEL: Dit is de nieuwe spits van Antwerp!

Johannes Eggestein wordt de nieuwe spits van Antwerp.

Antwerp heeft zijn nieuwe spits eindelijk beet: Johannes Eggestein zal weldra officieel worden voorgesteld. Het Duitse mediabedrijf NDR bevestigt dat Werder Bremen afscheid genomen heeft van de 23-jarige Eggestein. GVA vertelt dat er een akkoord tussen beide clubs is en dat de spits onderweg is naar Antwerpen om zijn medische testen af te leggen en zijn contract te ondertekenen.

Na Michael Frey is Johannes Eggestein de tweede spits die Antwerp haalt in dit mercato. Zij zullen Dieumerci Mbokani moeten doen vergeten op Den Bosuil. Eggestein is ook geen nobele onbekende in Antwerp. Hij maakte vorig seizoen namelijk de enige treffer in een 0-1 nederlaag van Antwerp tegen LASK in de Europa League. Ook in een 3-3 gelijkspel tegen Tottenham wist de Duitse spits een doelpunt te maken. Hoeveel Antwerp exact betaalt aan Werder Bremen is niet geweten, maar het bedrag zal om en bij zijn marktwaarde van vier miljoen euro liggen.