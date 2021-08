Nieuwkomer bij Anderlecht kan donderdag zijn debuut maken

Anderlecht speelt donderdag haar eerste Europese wedstrijd van het seizoen tegen KF Laçi. Op de website van de UEFA staat de spelerslijst voor die ontmoeting al. Opvallend: Joshua Zirkzee staat er meteen op.

Zirkzee werd dinsdag pas aangekondigd als nieuwe transfer van Anderlecht. Dat kan u HIER lezen. Anderlecht heeft hem al direct opgenomen in de Europese spelerslijst waardoor hij donderdag al aantreden in Tirana. Hij is dan ook mee het vliegtuig opgestapt met de rest van de kern.

Veel ervaring in Europa kan hij wel niet bijbrengen bij de nog steeds jonge Anderlechtkern. De aanvaller heeft welgeteld twee wedstrijden in de Champions League op zijn palmares staan waarin hij in totaal 8 minuten aantrad.

De volledige spelerlijst van Anderlecht kan u nalezen op de site van UEFA.