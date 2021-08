Mo Messoudi begint aan een nieuwe uitdaging

Mo Messoudi begint aan zijn eerste stappen in zijn trainerscarrière.

Het leek in de sterren geschreven dat Mo Messoudi ooit na zijn actieve carrière aan de slag zou gaan bij Beerschot. De voormalige jeugdspeler en smaakmaker van het Olympisch Stadion is nog steeds een publiekslieveling op Het Kiel maar toch zal hij zijn trainerscarrière ergens anders beginnen in de provincie Antwerpen.

Volgens Koen Frans van Gazet van Antwerpen gaat hij aan de slag bij Westerlo in 1B. Hij wordt assistent van Jonas De Roeck die sinds kort hoofdtrainer is bij de 'Kemphanen'.

Een Antwerps duo aan de slag in de stille Kempen dat kan wel eens vuurwerk geven.