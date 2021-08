De link met Bayat? 'Franse promovendus wil Trebel, maar ook Belgische topclub roert zich'

Er beweegt eindelijk het één en ander rond Adrien Trebel. De Fransman heeft (voor de zoveelste keer) geen toekomst meer bij RSC Anderlecht. En de interesse komt uit Frankrijk en... uit België.

Volgens Franse media ziet Clermont Foot 63 iets in Adrien Trebel. De club uit de Auvergne maakt het debuut in de Ligue 1 en ziet in de middenvelder een ideale versterking.

Maar ook voor Clermont zal het loon van Trebel een probleem vormen. De Fransman verdient jaarlijks zo’n drie miljoen euro bij RSC Anderlecht en moet zelf willen inleveren.

Verrassende transfer?

Bovendien is er ook - al is dit gerucht niét bevestigd - interesse uit de eigen Jupiler Pro League. Zo denkt KAA Gent aan Trebel. De link met Hein Vanhaezebrouck en Mogi Bayat is alvast niet ver weg.