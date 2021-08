Philippe Clement laat zich uit over de komst van Alex Collado

De voorbije dagen is er al heel wat gezegd en geschreven over de komst van Alex Collado bij Club Brugge.

Alex Collado van FC Barcelona wordt al een tijdje gelinkt aan een komst naar blauwzwart. Philippe Clement laat op zijn persconferentie echter niet in zijn kaarten kijken.

“Ik heb geen idee of die transfer ver of dicht zit”, zegt de trainer van Club Brugge. “Ik ben enkel bezig met de jongens die hier zijn. Ik spreek niet over wie we wel of niet in geïnteresseerd zijn. Zo heb ik de voorbije weken al een aantal namen zien passeren die kloppen maar ook heel wat namen die niet kloppen.”

Ook over andere transfers laat Clement zich niet uit, al lijkt het wel duidelijk dat er nog versterking op komst is. “Bij een transfer zijn er 100 of 1000 factoren die een transfer kunnen doen afspringen terwijl een akkoord erg dichtbij was, of ook net omgekeerd.”