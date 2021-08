KV Kortrijk krijgt goed nieuws in aanloop naar de wedstrijd tegen Racing Genk

KV Kortrijk begon met 6 op 6 aan de competitie en ziet nu ook nog de Kerel van vorig seizoen terugkeren uit blessure.

Het loopt lekker voor de Kerels. Met 6 op 6 is KV Kortrijk de enige ploeg die nog ongeslagen is dit seizoen. En er is ook nog goed nieuws uit de ziekenboeg. Gilles Dewaele sukkelde met de adductoren, maar is terug inzetbaar.

Dewaele voelt zich goed bij Kortrijk. Vorig jaar kwam hij over van Westerlo en werd door de supporters verkozen tot Kerel van het Jaar.

"Ik ben blij dat ik terug ben", vertelt Dewaele aan HLN. "Ik had last van een blessure die aansleepte van vorig seizoen. Het was een verrekking en ik ben te vroeg opnieuw begonnen. Ik heb er geen last meer van en ben klaar om alles te geven."