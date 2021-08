Dani Alves heeft na Olympische gouden medaille een nog indrukwekkender palmares

Dani Alves heeft zijn palmares nog uitgebreid. Brazilië heeft op de Olympische Spelen de gouden medaille gepakt in het voetbal.

Brazilië had verlengingen nodig tegen Spanje, maar won uiteindelijk met 2-1. Alves had nog nooit de Olympische Spelen gewonnen, het was één van de enige prijzen in het voetbal die hij nog niet gewonnen had. Zijn palmares is dus nog een beetje indrukwekkender geworden.

De Braziliaanse rechtsachter is 38 jaar oud en speelt in zijn thuisland bij São Paulo.