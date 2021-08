Doorbraak nakend in deal Club Brugge met beloftevolle winger van zeven miljoen euro?

Met het vertrek van Odilon Kossounou en enkele inkomende opties lijkt de transfermolen eindelijk aangeslagen bij blauwzwart.

Een van de mannen in the picture bij Club Brugge is de 22-jargie Canadees Tajon Buchanan. De interesse van blauwzwart is al eventjes redelijk concreet.

Club Brugge zou een bod uitgebracht hebben van zeven miljoen euro en daarmee een akkoord hebben met zijn Amerikaanse club.

Zeven miljoen euro

Zeker omdat blauw-zwart akkoord is dat Buchanan het seizoen mag uitdoen bij zijn club in de MLS op huurbasis.

Freiburg, Augsburg, Lens en nog een aantal andere ploegen lijken zo achter het net te vissen, al is er nog geen persoonlijk akkoord. Volgens Het Laatste Nieuws zou er dit weekend een doorbraak kunnen komen.