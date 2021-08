OFFICIEEL: ex-speler van Club Brugge gaat in Japan aan de slag

Mushaga Bakenga ging in januari 2012 van Rosenborg naar Club Brugge en je kan moeilijk zeggen dat hij zijn stempel heeft gedrukt bij de Belgische topclub. Nu gaat de aanvaller in Japan aan de slag.

Mushaga Bakenga heeft Odds BK verlaten om zich aan te sluiten bij Tokushima Vortis in Japan, waar hij een contract voor twee seizoenen heeft getekend. Na zijn vertrek bij Club Brugge in 2016 keerde de aanvaller met Rosenborg terug naar Noorwegen. Daarna verhuisde hij naar Tromso voordat hij afgelopen zomer naar Odds BK verhuisde. De 28-jarige spits zal nu zijn vijfde competitie en een nieuw continent ontdekken.

Club Brugge betaalde in 2012 3 miljoen euro voor de diensten van Mushaga Bakenga, die werd beschouwd als één van de grootste Noorse talenten. De aanvaller slaagde er niet in zich te onderscheiden bij Blauw-Zwart en dan werd hij uitgeleend aan Cercle Brugge, Esbjerg, Eintracht Braunschweig en tenslotte Molde. Hij verliet Club Brugge in 2016 na acht officiële wedstrijden voor de club. Daarin scoorde hij slechts één keer.