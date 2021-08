Staat Beerschot dicht bij volgende transfer? Aanvaller die gelinkt wordt aan de Belgische club zit vandaag niet in de wedstrijdselectie van zijn ploeg

Er lijkt een nieuwe transfer in de maak voor Beerschot. Nadat enkele dagen geleden Issa Soumaré de club kwam versterken, lijkt nu Lawrence Shankland op weg naar de Belgische club.

Lawrence Shankland is een Schotse aanvaller van Dundee United, maar Shankland zit vandaag niet in de wedstrijdselectie voor de topper tegen de Glasgow Rangers. Vorige week stond Shankland nog gewoon in de basis op de eerste speeldag voor Dundee United.

Er lijkt dus een transfer in de maak voor Shankland en de spits werd de voorbije dagen in verband gebracht met een overstap naar Beerschot. Peter Maes, de trainer van Beerschot, wilde er graag nog enkele offensieve versterkingen bij, dus hij lijkt op zijn wenken bediend te worden.