Sheffield United doet Beerschot een jonge centrumspits cadeau

De 18-jarige Canadees-Engelse spits Daniel Jebbison zou op weg zijn van Sheffield naar zusterclub Beerschot.

Het is de Britse krant The Sun die vandaag met het nieuws komt. Jebbison kwam vorig seizen vier keer in actie in de Premier League.

Hij scoorde de winning goal tegen Everton. Daarmee was hij de jongste speler ooit die scoorde bij zijn debuut als basisspeler in de Premier League.

Sheffield wil hem nu ervaring laten opdoen bij Beerschot. Zij kunnen offensieve versterking meer dan ooit gebruiken.