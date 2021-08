Anderlecht speelde zonder sponsor in de Conference League... en dat kan een extra inkomstenbron zijn

RSC Anderlecht is momenteel goed bezig om zich via de voorrondes naar de groepsfase van de Conference League te voetballen. En daar wachten wellicht nog enkele onverhoopte miljoenen.

Het was de fans al opgevallen, maar afgelopen donderdag voetbalde RSC Anderlecht in Albanië zonder shirtsponsor op de borst. Normaal prijkt daar de naam van Candriam of DVV, maar die contracten zijn enkel in België geldig.

Het is dan ook de bedoeling dat paars-wit - indien de groepsfase bereikt wordt - met een shirtsponsor zal voetballen. Op die manier kan Europees voetbal nog enkele onverhoopte miljoenen met zich meebrengen.