Antwerp gelinkt aan Frans toptalent, maar geruchten worden meteen naar de prullenmand verwezen

De voorbije dagen zou Antwerp volgens Franse media interesse hebben getoond in de diensten van Willem Geubbels. Het Franse toptalent komt bij AS Monaco niet aan spelen toe en moet elders op jacht naar speelminuten, maar zal dat alleszins niet op de Bosuil doen.

Antwerp toonde zich bedrijvig op de transfermarkt en stuntte onder meer met de komst van Balikwisha, Frey, Vines, Bataille, Engels en Fischer, maar de naam van Geubbels zal niet aan dit lijstje worden toegevoegd.

De 19-jarige Fransman stond volgens L’Equipe in de belangstelling van The Great Old. Zij zouden de concurrentie aangaan met verschillende ploegen uit Engeland, Duitsland en Nederland. Maar volgens Het Laatste Nieuws kloppen deze geruchten niet en zijn ze allesbehalve waar.

Het Antwerpse bestuur zou geen interesse tonen in de jonge speler van AS Monaco. Met Viktor Fischer en Michel-Ange Balikwisha is de linksbuitenpositie reeds dubbel bezet.