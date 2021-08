'Schotse topclub in polepositie in de strijd om Thomas Henry'

Thomas Henry mag zich stilaan opmaken voor zijn vertrek uit Leuven: een verhuis naar de Schotland wenkt. Celtic Glasgow zou immers het meest aandringen om de diepe spits binnen te halen en heeft dan ook momenteel de beste kaarten.

Dat meldt alvast The Scottish Sun. Dat laat weten dat Celtic op het punt staat om de strijd om Henry te winnen. Verschillende clubs toonden belangstelling, maar Celtic staat er nu het beste voor om hem in huis te halen. Het zou OHL zeven miljoen euro betalen.

Ook dit seizoen nog 1 doelpunt per match

Dat zou een ferme winst betekenen voor de Leuvenaars, die Henry voor een bescheiden bedrag in Tubeke wegplukten. Door zijn vele doelpunten is de marktwaarde van Henry enorm gestegen. Zolang hij speler van OHL is, blijft hij zich ook volop geven voor zijn huidige ploeg. Henry scoorde dit seizoen al drie keer in drie wedstrijden voor OHL.

Binnenkort maakt Henry zijn doelpunten wellicht dus in het iconische Celtic Park. Vorig seizoen greep Celtic voor een keertje naast de landstitel. Het is de nieuwe competitie wel goed begonnen met een 6 op 6.