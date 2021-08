Anderlecht richt vizier op peperduur toptalent als nieuwe spits

Met Joshua Zirkzee en Benito Raman haalde paars-wit al twee nieuwe spitsen, maar daarmee lijkt het huiswerk op offensief vlak nog niet af.

Volgens Braziliaanse bronnen hebben de Brusselaars interesse in Internacional-spits Yuri Alberto. De twintigjarige Braziliaanse aanvaller staat hoog aangeschreven in eigen land en is dan ook een dure vogel.

Internacional verlangt zo'n vijftien miljoen euro voor zijn spits, die in 65 wedstrijden goed was voor 21 goals bij zijn club.