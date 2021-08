Jeugdmatch Anderlecht tegen PSG live te volgen: maak kennis met een van de grootste talenten ooit op Neerpede

Als u nog niet weet wat gedaan woensdagavond hebben we een interessante kijktip. De U17 van Anderlecht nemen het op tegen hun leeftijdsgenoten van PSG.

Om 18u is de oefenwedstrijd te volgen op Play Sports Open of op de website van RSC Anderlecht. De U17 is een erg interessante generatie bij paars-wit. Zo kunt u supertalent Rayane Bounida aan het werk zien. De dribbelaar tekende nog geen contract bij de Brusselaars en staat in de belangstelling van Ajax, Man City en vele andere Europese topclubs.

Daarnaast kunnen de fans ook kennismaken met Ethan Butera, Julien Duranville, Nassim Azaouzi en Tristan Degreef die recent wel allemaal een profcontract ondertekenden bij Anderlecht. Vooral die eerste twee worden erg hoog aangeschreven in Neerpede.