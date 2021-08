OFFICIEEL: middenvelder verlaat Anderlecht voor een avontuur in Hongarije

Anderlecht zal komend seizoen niet langer op Yevhen Makarenko kunnen rekenen. De middenvelder verlaat de Belgische club voor een avontuur in Hongarije. Hij gaat namelijk bij Fehérvár FC aan de slag.

Yevhen Makarenko speelde sinds 2018 voor Anderlecht, maar een echte sterkhouder werd hij nooit. Hij werd anderhalf seizoen uitgeleend aan KV Kortrijk en nu gaat de Oekraïense middenvelder Anderlecht definitief verlaten.

Makarenko, die met Oekraïne nog actief was op het EK, gaat in Hongarije voetballen. Anderlecht heeft namelijk een akkoord gevonden met Fehérvar FC. De ploeg eindigde vorig seizoen op de derde plaats in de Hongaarse competitie.