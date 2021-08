RSCA-aanwinst praat voor het eerst: "Ik leun steeds dichter aan bij mijn topniveau, Anderlecht is grote club"

Een aanwinst voor het Brusselse middenveld moet hij worden. "Anderlecht is een grote club", zo verklaarde hij zijn transfer. Kristoffer Olsson praatte voor het eerst voorafgaand aan een wedstrijd met de pers op de persconferentie in aanloop naar Anderlecht - Laçi.

Op het voorbije EK speelde Olsson nog met de Zweedse nationale ploeg. In clubverbond begon hij in de competitie bij Anderlecht met twee invalbeurten en een basisplaats. "In het begin is alles nieuw, maar ondertussen gaat het elke dag steeds beter. Mijn landgenoot Thelin heeft me de eerste dagen goed begeleid. Ik ken hem al van bij de U21. Het is handig als je iemand aan je zijde hebt die de club al goed kent."

Terwijl Thelin zelf in een aparte situatie zit, met reeds vier uitleenbeurten sinds zijn komst naar RSCA. "Zijn situatie is niet makkelijk, maar hij is een echte prof." Hoe beoordeelt Olsson zijn eigen huidige vorm? "Ook op het veld gaat het in stijgende lijn. De twee overwinningen tegen Laçi en Seraing hebben daarbij uiteraard ook geholpen. Ik leun steeds dichter aan bij mijn topniveau, al heb ik het nog niet helemaal te pakken."

Goede klik met Kompany

Olsson voetbalde de voorbije twee jaar voor het Russische Krasnodar en onthulde waarom hij voor een overstap naar Anderlecht heeft gekozen. "Ik voelde een goede klik met Vincent Kompany. België heeft een prima competitie en Anderlecht is nog altijd een grote club. De laatste jaren waren wat minder voor de club, maar het kan alleen maar beter gaan. Ik wil met Anderlecht vol voor de prijzen gaan."