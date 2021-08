Shopt na Antwerp ook Club Brugge in Kopenhagen? 'Blauw-zwart brengt fors bod uit op Deens jeugdinternational'

Club Brugge is nog op zoek naar offensieve versterking en kan die wel eens vinden in Kopenhagen. Mohamed Daramy staat op de radar van blauw-zwart. Sterker nog, er zou al een bod voor hem op tafel zijn gelegd. Daramy is een 19-jarige rechterflankaanvaller.

Eerder pronkte Antwerp al met de komst van Viktor Fischer, die het bij Kopenhagen weghaalde. Volgens Deense media is Club Brugge dan weer geïnteresseerd in Mohamed Daramy en deed het al een 'fors bod' op hem. Dat is ook nodig om hem binnen te halen, want al tal van gerenommeerde clubs werden met hem in verband gebracht.

Speelminuten

Ploegen als AC Milan, Bayer Leverkusen en Sevilla werden in het verleden al aan hem gelinkt. Daramy wil wel een stap zetten in zijn carrière, maar is niet bereid zo'n grote stap te zetten dat de kansen op speelminuten nihil worden. Club Brugge zou dus een perfecte tussenstap kunnen zijn.

Daramy tekende in april 2019 zijn eerste profcontract bij Kopenhagen en werd toen ook overgeheveld naar de A-kern. Ook speelde hij al voor de U19 en de U21 van de nationale ploeg. Nu lonkt een eerste buitenlands avontuur voor het Deense talent. Het liefst komt hij van op rechts, maar hij kan ook centraal of links in de aanval uitgespeeld worden. Daramy ligt nog onder contract in Kopenhagen tot december 2023.