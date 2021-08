1B - RWDM mikt hoger dan vorig seizoen

In 1B, de Belgische tweede klasse, vindt dit weekend de eerste speeldag van het nieuwe seizoen plaats. Vandaag stellen we u RWDM voor.

In het seizoen 2020-2021 eindigde RWDM op de zesde plaats in 1B met 35 punten. De gepromoveerde Brusselaars beleefden dus min of meer een rustig seizoen. Dit seizoen mikken ze hoger in het Edmond Machtensstadion. Een plaats in de top vijf is de doelstelling.

De Brusselse club, die zaterdag Moeskroen ontvangt op de openingsspeeldag, is er klaar voor. "De zomervoorbereiding is goed verlopen. Afgelopen weekend moesten we het in een vriendschappelijke wedstrijd tegen KV Mechelen opnemen, maar de wedstrijd werd afgelast vanwege het coronavirus bij de mannen van Mechelen. Het had onze laatste wedstrijd moeten zijn voor de seizoenshervatting. Toch een kleine klap in ons gezicht, want we wilden tegen hen laten zien dat we er klaar voor zijn. Naast die afgelaste wedstrijd tegen KV Mechelen stonden we tegenover andere goede teams en wat we daar lieten zien is bemoedigend voor de toekomst", vertelt Julien Gorius, de sportief directeur van de club.

© photonews

De Molenbeekenaars wachten nog op enkele aanwinsten om hun kern te vervolledigen. "We hebben 90% van de kern klaargestoomd. Er zouden nog één tot drie inkomende transfers moeten worden gerealiseerd tegen het einde van deze transferperiode. In vergelijking met vorig jaar hebben we een groot deel van ons team behouden. Iedereen kent elkaar en de speelfilosofie van de staf is goed ingeburgerd. Tot nu toe hebben we enkel spelers getransfereerd die meteen toegevoegde waarde kunnen bieden. Het is belangrijk dat iedereen bij de club het ermee eens is wanneer een speler wordt aangetrokken. Dat is onze richtlijn. Bovendien mogen we niet vergeten dat we over het kleinste budget beschikken in 1B", legt de voormalige speler van onder andere KV Mechelen, KRC Genk en OHL, Julien Gorius, uit.





Naast de nieuwe aanwinsten is de eerste versterking van de club tegenover vorig seizoen de twaalfde man. "We kijken uit naar de terugkeer van de supporters naar het Edmond Machtensstadion. Het zal ongetwijfeld onze beste versterking zijn. Een enorm publiek dat ons in onze thuiswedstrijden zal helpen om de punten in Brussel te houden", vult hij aan.

Ambities

De sportief directeur van de Molenbeekse club sprak vervolgens over de ambities van de club. "We willen het beter doen dan vorig seizoen en hoger eindigen dan de zesde plaats. Het belangrijkste is om de competitie goed te beginnen met een reeks overwinningen, want alles kan heel snel gaan in de Belgische tweede klasse", besluit Julien Gorius. Met Moeskroen en Westerlo heeft RWDM niet de meest eenvoudige start van de competitie, maar ze zullen wel meteen kunnen zien hoever ze staan.

Transfers

Arrivées : Théo Defourny (Eupen), Ibrahima Sory Sankhon (Sint-Truiden), Alexis Gonçalves Pereira (Châteauroux), Ivann Botella (SC Lyon), Théo Gécé (Charleroi)

Départs : Ivan Yagan (Lierse Kempenzonen), Naïm Boujouh (Dessel), Anthony Sadin (Virton), Erwin Senakuku (UR Namur), Anthony Bova (RUS Rebecq)