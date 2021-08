Mag Club Brugge dromen van topaffiches in de Champions League? Blauw-zwart komt in pot vier terecht

Club Brugge staat wellicht voor een heerlijke Champions League-campagne. Door de uitslagen in de derde kwalificatieronde is het inmiddels duidelijk dat de enige Belgische kandidaat in pot vier terechtkomt. De kans dat het drie Europese toppers loot is dus bijzonder groot.

Volgens Het Nieuwsblad liggen momenteel enkel pot één en twee al vast, maar het kaartje van Club Brugge zal sowieso in pot vier te vinden zijn. Daardoor is het mogelijk dat Philippe Clement en co in een groep met pakweg Manchester City, PSG en Ajax terechtkomt. De verdere verdeling van pot drie en vier zal pas duidelijk worden na de laatste kwalificatieronde die volgende week op het programma staat. De (voorlopige) verdeling van de groepen Pot 1: Chelsea (Eng) Villarreal (Spa) Atletico Madrid (Spa) Manchester City (Eng) Bayern München (Dui) Inter (Ita) Lille (Fra) Sporting (Por) Pot 2: Real Madrid (Spa) Barcelona (Spa) Juventus (Ita) Manchester United (Eng) Paris Saint-Germain (Fra) Liverpool (Eng) Sevilla (Spa) Dortmund (Dui) Pot 3: FC Porto (Por) Ajax (Ned) Shakthar Donetsk (Oek) (of Monaco (Fra)) RB Leipzig (Dui) FC Salzburg (Oos) (of Brondby (Den)) Benfica (Por) (of PSV (Ned)) Atalanta (Ita) Zenit Sint-Petersburg (Rus) Pot 4: Besiktas (Tur) Dinamo Kiev (Oek) Dinamo Zagreb (Kro) (of Sheriff Tiraspol (Mol)) Club Brugge (Bel) Young Boys Bern (Zwi) (of Ferencvaros (Hon)) AC Milan (Ita) Ludogorets (Bul) (of Malmö (Zwe)) Vfl Wolfsburg (Dui)