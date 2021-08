🎥 Doelmannen kennen hun (ambitieuze) taak bij KV Kortrijk: "Twaalf keer de nul houden en één tegendoelpunt per wedstrijd"

KV Kortrijk kent met een mooi rapport van 6 op 9 een goed seizoensbegin. Wordt daar dit seizoen het verschil in het doel gemaakt? De keeperstrainer heeft alvast enkele ambitieuze doelstellingen aan zijn lijstje toegevoegd.

Op de sociale media van KVK geeft Patrick Deman meer toelichting over de functies van een keepertrainer: “Het is vooral kijken naar hoe doelmannen evolueren en de opvolging van jeugdkeepers. Daarnaast doe ik ook de analyse van de tegenstrever.”

De voormalige doelman van Kortrijk blaakt van ambitie. Daarom heeft hij ook enkele opvallende doelstellingen voor zijn keepers opgesomd: “Een daarvan is toch twaalf keer de nul houden. Daarnaast proberen we ons ook te houden aan één tegendoelpunt per wedstrijd. Dat is heel optimistisch natuurlijk, maar daar moeten we wel naar streven.”

De Kerels slagen (grotendeels) in hun opzet. Na drie speeldagen staat de teller op amper twee tegendoelpunten. Zowel tegen Seraing als tegen Antwerp werd de nul gehouden. Het voorbije weekend kreeg Marko Ilić er tegen KRC Genk wel twee om de oren.