Loïs Openda mag niet spelen tegen Anderlecht in Conference League

In de laatste voorronde van de Conference League kan Vitesse in de heenwedstrijd tegen Anderlecht geen beroep doen op Loïs Openda.

Openda werd in de eerste wedstrijd van de vorige ronde van de Conference League tegen Dundalk FC uitgesloten, vlak nadat hij de 2-2 gescoord had. Hij mist dan ook een duel tegen RSC Anderlecht in de laatste voorronde.

"Loïs Openda moet nog één wedstrijd aan zich voorbij laten gaan in de UEFA Europa Conference League. Vitesse heeft te horen gekregen dat de Belgische aanvaller voor twee duels geschorst is, inclusief het reeds gespeelde treffen met Dundalk FC", staat op de website van Vitesse te lezen.

"De schorsing betekent dat Openda de eerste ontmoeting met RSC Anderlecht in de play-offs van de UEFA Europa Conference League op donderdag 19 augustus moet missen. De Belgische aanvaller kan echter wel zijn opwachting maken in de return in GelreDome op donderdag 26 augustus. Komende zondag kan hij ook in actie komen in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle."