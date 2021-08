Nainggolan kan zichzelf terugverdienen: "In tegenstelling tot Okereke, Krmencik, Sanneh, Vlap en Nurio"

Volgens analist Marc Degryse is Radje Nainggolan een speler die de financiële inspanningen van The Great Old kan terugverdienen.

Degryse ziet best mogelijkheden voor Antwerp. “Akkoord, Nainggolan zal een dure vogel zijn aan salarissen, maar daar tegenover staat dat er geen transfersom is. Als je het zo bekijkt, valt de kost mee voor een speler van wie ik, gesteld dat hij fit is, verwacht dat hij een meerwaarde zal zijn”, vertelt Degryse aan HLN.

Maar de analist gaat nog een stapje verder. “Doet Nainggolan wat Paul Gheysens hoopt, namelijk Antwerp naar de Champions League loodsen, dan verdient hij zichzelf terug. Dat kun je niet zeggen van sommige miljoenenaanwinsten van de overige topclubs de laatste jaren. Denk maar aan Okereke en Krmencik bij Club, Sanneh en Vlap bij Anderlecht en Nurio bij Gent. Dàt zijn pas te dure investeringen geweest.”

Met deze transfer The Great Old zich helemaal op de kaart. “Dit is een statement van Antwerp en Gheysens. Het toont andermaal aan dat men op Antwerp alleen nog maar genoegen neemt met het allerhoogste. D’Onofrio wilde niet met geld smijten, die rem is weg, Gheysens lijkt de sportieve baas. Dat is het enige voorbehoud dat ik wil maken bij deze geweldige transferstunt: Gheysens moet op lange termijn niet zelf technisch directeur gaan spelen, dat is niet vol te houden. We hebben bij Anderlecht en Coucke gezien hoe fout dat kan lopen.”