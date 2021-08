Paul Gheysens maakt de rekening van Antwerp: "Nainggolan voor 2 miljoen of Vanaken voor 3?"

De inkomende transfers blijven maar komen bij Royal Antwerp FC. Voorzitter Gheysens geeft wat duidelijk bij de prijszetting.

Het ziet er naar uit dat The Great Old met miljoenen aan het gooien is, maar dat wil de voorzitter toch wat nuanceren. “Wie zegt dat? We gooien zogezegd met miljoenen, maar ‘t is net omgekeerd”, vertelt hij aan HLN.

Hij schept duidelijkheid in enkele dossiers. “Balikwisha was er geen zes miljoen, maar vijf. En we kregen voor Hongla evenveel als we betalen aan Standard. Voor ons was dat dus een nuloperatie. Engels was ook niet veel. En de lonen liggen veel lager dan vorig seizoen. Wie het niet wil geloven, moet het maar weten.”

En dan haalt Gheysens met een flinke sneer uit naar Club Brugge. “Trebel, Kompany, Mignolet: dat zijn er van 3 miljoen of meer. Vanaken. Dát zijn dure lonen. Dat gaan wij nooit geven. Wie zou je het liefst hebben, Nainggolan voor een kleine twee miljoen, of Vanaken voor drie? Wel?”