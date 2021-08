'Straffe stunt komt er: Antwerp doet Beerschot pijn met miljoenenvoorstel voor Radja Nainggolan'

Radja Nainggolan heeft zijn contract bij Internazionale verbroken. De Antwerpenaar is dus een vrije speler, maar zal zijn toekomst in België verder zetten.

Dat Radja Nainggolan werd aangeboden bij Antwerp FC? Dat nieuws is ondertussen al een paar dagen oud.

Maar het zag er niet naar uit dat The Great Old een beter voorstel kon doen dan Cagliari of de Turkse topclub Besiktas.

Twee jaar

Maar: op donderdagavond heeft Paul Gheysens een extra inspanning gedaan en dus is Nainggolan volgens Gazet van Antwerpen wel degelijk op weg naar De Bosuil.

De ex-jeugdspeler van Beerschot keert zo terug naar zijn roots in Antwerpen. Hij zou voor twee jaar tekenen en zo'n vier miljoen euro gaan verdienen.