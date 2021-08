Hernan Losada heeft zijn overstap naar DC United nog niet beklaagd

Hernan Losada verliet vorig seizoen Beerschot in het midden van het seizoen om aan te slag te gaan bij DC United. Een overstap die hij zich nog niet heeft beklaagd.

De ex-coach van Beerschot is in de wolken. "Ik heb een stap vooruit gezet", zegt Losada aan Het Laatste Nieuws. "Ik ga niet zeggen dat dat het geval is als je T1 bent bij Anderlecht, Club Brugge of Genk, maar wel voor mij. Ik ben zeker dat het Amerikaanse voetbal gaat ontploffen, niet het minst als het land in 2026 het WK ontvangt.”

De MLS is een een competitie die grote stappen aan het zetten is. “Elk jaar bouwen ze hier twee of drie moderne stadions, de clubs investeren steeds nadrukkelijker in de jeugdwerking en de cultuur wordt professioneler. Het is gedaan met 's ochtends pannenkoeken en 's avonds fastfood. Bij DC United zijn we zeer veeleisend: ik wil het allerbeste."