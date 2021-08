OFFICIEEL: Bruno tekent bij deze Turkse club!

Massimo Bruno heeft zonet getekend bij de Turkse tweede klasser Bursaspor.

Massimo Bruno was ooit één van de grootste talenten van Anderlecht, nu zat hij al meer dan een maand zonder club. Charleroi, dat Bruno in 2018 overnam van RB Leipzig, verlengde zijn contract niet en zo was de 27-jarige Belg plots een vrije speler.

Aan die periode van onzekerheid komt nu een einde. Massimo Bruno heeft zonet een contract getekend bij de Turkse tweedeklasser Bursaspor. Hij kreeg er een contract voor twee jaar plus één jaar optie.