Nainggolan zegt waarom hij voor Antwerp koos: "Bepaalde som en dan heb ik direct getekend"

Radja Nainggolan staat onder een ongelofelijke aandacht door zijn transfer naar Royal Antwerp FC. Al was een Belgisch avontuur eigenlijk niet de bedoeling.

Radja Nainggolan is behoorlijk geschrokken over alle aandacht die hij van de media krijgt. “Vreemd, want ik heb nog nooit in België gevoetbald. Ik heb mijn naam niet gemaakt in het België, maar het doet wel een beetje deugd”, zegt Nainggolan bij Eleven Sports.

Hoe wist Paul Gheysens hem uiteindelijk te overtuigen? “Hij wil met mij de titel winnen, dus ik heb meteen motivatie gekregen om naar hier te komen. Ik was niet van plan Italië te verlaten, maar ik stond wel open voor elk aanbod.”

Het financiële aspect gaf uiteindelijk de doorslag. “Antwerp drukte door en was heel concreet. Vanaf het moment dat ze mij een bepaalde som hebben aangeboden, heb ik direct getekend.”