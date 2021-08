Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Onuachu - Peeters - Hendrickx - Malacia

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Paul Onuachu heeft duidelijke ambitie voor zijn toekomst, maar heeft stilaan een dik probleem'

De tijd begint stilaan te dringen voor Paul Onuachu. De Nigeriaanse spits droomt van de Premier League en Genk is ondertussen uitgeschakeld in de Champions League. En toch is hij nog steeds niet weg. (Lees meer)

'Aankoopoptie op Peeters is betaalbaar'

De aankoopoptie op Daouda Peeters voor Standard bij Juventus zou om en bij de 2.5 miljoen euro bedragen, weet La DH.

Gaëtan Hendrickx heeft nieuwe uitdaging beet

Na een half jaartje op huurbasis bij KV Kortrijk heeft Gaëtan Hendrickx nu zijn nieuwe club te strikken. Hij zal Charleroi definitief inruilen voor 1B-club Deinze.

'Tyrell Malacia naar grootmacht'

Tyrell Malacia trok uiteindelijk niet naar Club Brugge deze zomer, maar zou nu in de belangstelling staan van ... Bayern München.