Mbaye Leye laat zich uit over transfermercato: "Dan beslissen we of we hem nemen" en "Nog volk op komst"

Het was tot op heden vrij stil op Sclessin qua inkomende transfers, maar daar gaat deze week verandering in komen.

Zo is er een nieuwe aanwinst op weg naar de Rouches. Glody Likonza zou namelijk gaan tekenen bij Standard.

Test

Maar tot een contract is het nog niet gekomen. "Hij komt testen en dan zullen we zien", aldus Mbaye Leye op zijn persconferentie in aanloop naar speeldag 4 in de Jupiler Pro League.

"Maar er zijn nog versterkingen op komst, daar is met het bestuur over gesproken en we zijn het erover eens", zet de oefenmeester alvast de deur op een kier voor meer nieuwelingen.