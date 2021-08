Turks avontuur lonkt voor Stefano Denswil (ex-Club Brugge)

Vorig seizoen streek Stefano Denswil opnieuw neer in het Jan Breydelstadion, weliswaar op huurbasis. Hij keerde deze zomer terug naar Bologna en mag er beschikken. De centrale verdediger kan alvast rekenen op interesse uit Turkije.

Volgens Italiaans journalist Di Marzio kiest de 28-jarige Nederlander voor een nieuw avontuur in Turkije. Hij zou er zelfs snel tekenen bij Besiktas. Beide ploegen moeten enkel nog de laatste details over een definitieve overeenkomst verder afronden.

Vorig jaar was Denswil op huurbasis terug actief bij Club Brugge. Blauw-zwart had een optie tot koop bedongen, maar lichtte deze niet in.