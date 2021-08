📷 De grote entree: de eerste foto's van Nainggolan in Antwerp-tenue

Radja Nainggolan is terug in België en dat zullen we geweten hebben. Een persmeute wachtte de middenvelder op voor zijn eerste training op de Bosuil. Il Ninja kon er uiteraard wel mee lachen.

Nainggolan wordt om 13u30 officieel voorgesteld, maar de fitte middenvelder pikte eerst zijn eerste groepstraining mee bij The Great Old. © photonews

