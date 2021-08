1.026.410.000! Guardiola kocht al voor meer dan een miljard euro spelers aan bij Manchester City

Met de transfer van Jack Grealish gaf Manchester City al meer dan een miljard euro uit aan transfersommen onder Pep Guardiola. Wij lijsten alle gekochte spelers even op.

1. Jack Grealish - 117,5 miljoen

2. Rúben Dias - 68 miljoen

3. Riyad Mahrez - 67,8 miljoen

4/5. João Cancelo Aymeric Laporte - 65 miljoen

6. Rodri - 62,7 miljoen

7. Benjamin Mendy - 57,5 miljoen

8. John Stones - 55,6 miljoen

9. Kyle Walker - 52,7 miljoen

10. Leroy Sané - 52 miljoen

De tien duurste aankopen van Manchester City kosten samen al meer dan de helft van wat Guardiola bij Manchester City uitgaf. Enkel Leroy Sané verliet de club inmiddels al van de eerste tien namen. Op Sané maakte Manchester City zeven miljoen verlies, maar hij is niet de enige speler die niet voor de volle 100% doorbrak bij Manchester City. Aymeric Laporte en John Stones zijn tweede keuzes geworden en Benjamin Mendy heeft de concurrentiestrijd met João Cancelo verloren. Vier spelers van de tien die dus hun geld niet echt waard zijn.

Photonews

11. Bernardo Silva - 50 miljoen

12. Nathan Aké - 45,3 miljoen

13. Ederson - 40 miljoen

14. Gabriel Jesus - 32 miljoen

15. Danilo - 30 miljoen

16. Ilkay Gundogan - 27 miljoen

17. Ferran Torres - 23 miljoen

18/19. Nolito & Claudio Bravo - 18 miljoen

20. Douglas Luiz - 12 miljoen

Ook bij naam 11-20 staan er heel wat spelers tussen die eigenlijk niet veel betekend hebben voor Manchester City. Nathan Aké speelde nog maar 15 duels voor de Cityzens, Danilo kon nooit doorbreken en verliet City al na twee seizoenen. Op Nolito maakte City na amper één seizoen elf miljoen euro verlies. Claudio Bravo was slechts een tweede keeper en Douglas Luiz speelde nooit een wedstrijd voor City. Bernardo Silva, Ederson, Jesus, Gundogan en Torres waren wel uitstekende transfers.

21/22. Angeliño & Pedro Porro - 12 miljoen

23. Zack Steffen - 6,82 miljoen

24. Ante Palaversa - 6,3 miljoen

25. Marlos Moreno - 5,5 miljoen

26. Gerónimo Rulli - 4,7 miljoen

27. Issa Kaboré - 4,5 miljoen

28. Jack Harrison - 4 miljoen

29. Olarenwaju Kayode - 3,8 miljoen

30. Philippe Sandler - 2,5 miljoen

Het is duidelijk wat de bedoeling was met deze tien transfers: jonge spelers kopen en dan later verkopen met winst. Slechts twee van deze tien spelers zitten momenteel in de kern van Manchester City, namelijk Zack Steffen en Philippe Sandler (ex-Anderlecht). De rest werd uitgeleend of verkocht. Pedro Porro is dit seizoen uitgeleend aan Sporting, Ante Palaversa en Marlos Moreno aan KV Kortrijk en Issa Kaboré (ex-KV Mechelen) aan Troyes. De kans dat één van deze spelers ooit een wedstrijd zal spelen voor Manchester City is niet echt groot, maar de Cityzens zijn met deze spelers vooral op zoek naar winstgevende deals. Géronimo Rulli, Jack Harrison en Angeliño werden met winst verkocht en spelen nu elders. Enkel op Olarenwaju Kayode, die momenteel op zijn 28ste bij Sivasspor speelt, werd 800.000 euro verlies op gemaakt.

31. Oleksandr Zinchenko - 2 miljoen

32. Ko Itakura - 1,1 miljoen

33. Ryota Meshino - 1 miljoen

34. Daniel Arzani - 890.000 euro

35. Pablo Marí - 200.000 euro

Bij de goedkoopste vijf spelers die Manchester City ooit aantrok onder Guardiola staat één opvallende naam: die van Oleksandr Zinchenko. Voor amper twee miljoen werd hij in der tijd aangetrokken, momenteel is hij al 28 miljoen waard. Ko Ikatura is ook al 3,5 miljoen euro waard. Ryotaro Meshino is een ander verhaal, hij is nog minder waard dan de helft van wat City voor hem betaald heeft. Momenteel is hij uitgeleend aan Estoril Praia, een Portugese eersteklasser waar hij momenteel bankzitter is. Ook Daniel Arzani is in waarde gedaald naar 600.000 euro. Pablo Marí verkochten ze in 2019 voor 1,7 miljoen aan Flamengo en momenteel speelt hij bij Arsenal waar hij afgelopen weekend zelfs in de basis stond.