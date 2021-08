OFFICIEEL: Standard huurt speler Juventus met aankoopoptie

Het is gebeurd: Standard heeft zich zonet versterkt met hun tweede aanwinst van deze transferperiode. Hamza Rafia komt over van Juventus voor één jaar met aankoopoptie.

Standard heeft zonet zijn tweede inkomende transfer van deze transferperiode afgerond. Ze huren Hamza Rafia van Juventus voor één seizoen met aankoopoptie. Rafia is een 22-jarige aanvallende middenvelder. Hij speelde al elf interlands voor Tunesië.

Twee jaar geleden verruilde Rafia de jeugdopleiding van Lyon voor een Italiaans avontuur bij Juventus. Hij moest zich tevreden stellen met een plek bij de Onder 23 van Juventus waar hij in 53 wedstrijden vijf doelpunten maakte en negen assists gaf. Bij het eerste elftal kreeg hij zijn kans in de Coppa Italia tegen Genoa. In de spannende verlengingen maakte hij de winnende treffer.