Sterspelers Vitesse dan toch opgenomen in selectie voor wedstrijd tegen Anderlecht

Slecht nieuws voor Anderlecht: Vitesse neemt sterspelers Riechedly Bazoer en Oussama Tannane op in selectie.

Even was er hoop voor Kompany & co: sterspelers Riechedly Bazoer en Oussama Tannane waren onzeker voor de wedstrijd van morgen op het veld van Anderlecht in de laatste voorrondes van de Conference League. Die hoop werd vandaag de grond ingeboord. Beide spelers reizen mee af naar Brussel.

Bazoer, die afgelopen weekend geblesseerd uitviel, blijkt toch fit genoeg om morgen op het veld te staan. Ook Tannane en Dasa zijn hersteld en maken deel uit van de selectie van Vitesse. Club Brugge-huurling Loïs Openda zullen we niet te zien krijgen morgen. Hij is nog steeds geschorst na zijn rode kaart in de heenwedstrijd tegen Dundalk.