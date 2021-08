Jaecques reageert geprikkeld: "Dé baas bij Antwerp is op het einde van de rit altijd Paul Gheysens"

Antwerp FC nam in het tussenseizoen afscheid van Luciano D'Onofrio, maar vervanging voor de Italobelg kwam er niet. Wie heeft er op de Bosuil de sportieve touwtjes in handen?

De voorbije weken werd duidelijk dat Sven Jaecques verantwoordelijk is voor de afronding van de transfers. “Maar de vraag wie nu eigenlijk de sportieve baas is maakt me eigenlijk een beetje kwaad”, aldus de algemeen manager in Het Laatste Nieuws.

“Met zo’n vraag wordt geprovoceerd”, aldus Jaecques. “Dé baas is op het einde van de rit altijd Paul Gheysens. Zowel op sportief als op extrasportief vlak. De enige verandering die we hebben doorgevoerd is dat we nu een pak transparanter werken.”