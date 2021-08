Antwerp kan terug rekenen op volle tribunes tegen Omonia Nicosia

Voor de fans van Antwerp is er goed nieuws te rapen. Zo mogen eindelijk de tribunes terug open op volle capaciteit

Antwerp kan komende donderdag rekenen op 15.000 fans om hun naar de Europa League te schreeuwen. Antwerp kreeg groen licht om zijn tribunes te openen op volle capaciteit. Zo kunnen de fans eindelijk plaatsnemen op een volle tribune 4 die gloednieuw is maar nog niet optimaal kon benut worden.

De ploeg van Brian Priske zal deze steun goed kunnen gebruiken want ze moeten namelijk een 4-2 nederlaag proberen goed te maken. Antwerp is sowieso zeker van Europees voetbal tot aan de winterstop maar zowel de club als de fans geven de voorkeur om uit te komen in de Europa League dan de Conference League.