Mbaye Leye roept zijn twee nieuwkomers van Juventus meteen op: "Als er nieuwe spelers geselecteerd zijn, is het noodzakelijk anderen niet te selecteren"

Standard verwelkomde deze week twee gehuurde spelers met de komst van Hamzi Rafia en Daouda Peeters.

Hamza Rafia en Daouda Peeters kwamen deze week van Juventus over naar Standard. De twee middenvelders worden uitgeleend met een aankoopoptie. Mbaye Leye was blij dat hij meteen kon rekenen op zijn twee versterkingen. "Daouda heeft kwaliteiten die wij niet hadden en Hamza brengt een technisch tintje bij aan de ploeg. Het is goed om extra concurrentie te hebben om te voorkomen dat sommigen in hun comfortzone blijven. Het is vers bloed en dat smaakt goed", zei de Senegalese coach van Standard op de persconferentie.



Standard is nog steeds op zoek naar versterking in de verdediging. "We werken eraan. We proberen zowel in de aanval, het middenveld als de verdediging nieuwe mannen aan te trekken", legde Leye uit. "Ik train met 20 spelers. Er zijn dus spelers aan de kant geschoven die een individueel programma zullen afwerken aan de vooravond van de wedstrijd. Er zullen wekelijks twee of drie spelers afvallen want ik kan er slechts 18 selecteren. We spelen slechts één wedstrijd per week. We spelen geen Europees en hebben dus ook geen grotere kern nodig. Als er nieuwe spelers geselecteerd zijn, is het noodzakelijk anderen niet te selecteren" , concludeerde Mbaye Leye.