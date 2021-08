📷 Refaelov krijgt speciale troost na de gemiste penalty tegen Vitesse

Lior Refaelov had alles in handen om Anderlecht donderdag in de Conference League de zege te schenken tegen Vitesse.

De Nederlanders maakten in de slotfase een strafschopfout. Lior Refaelov knalde de penalty echter op de lat. Na affluiten werd Refaelov getroost door zijn kinderen. Anderlecht deelde de foto op sociale media en zette er ‘Chin up, Rafa’ bij. Het werd een dolle slotfase waarin het uiteindelijk 3-3 werd. Paarswit moet volgende week winnen in Vitesse om door te stoten. Chin up, Rafa. 🟣⚪ #ANDVIT #UECL #COYM pic.twitter.com/TrsyRyp1hj — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 19, 2021