Trainer van Vitesse ontgoocheld na match tegen Anderlecht: "Kan ik niet begrijpen"

Vitesse speelde 3-3 gelijk tegen RSC Anderlecht. Voor de trainer van Vitesse gebeurden er dingen die hij niet begreep.

Vitesse kijkt alvast uit naar het duel van volgende week tegen paarswit. "We hebben nog steeds kans om tegen een echt grote club in Europa de groepsfase van de Conference League te bereiken", zei Letsch bij ESPN.

Daarbij rekent Letsch vooral op de thuisaanhang. "Hopelijk kunnen we met veel supporters in ons stadion de juiste atmosfeer creëren. Je hoeft nu ook niet meer aan kansberekening te doen. We beginnen in de return weer op 0-0. Het is duidelijk dat de winnaar doorgaat naar de groepsfase.”

Letsch had wel zijn vragen bij het aantal gele kaarten dat zijn spelers tijdens het duel kregen.. "Ik kan niet begrijpen waarom dat er zoveel waren voor mijn ploeg. Dat was volgens mij allemaal niet nodig."

De Duitse trainer van Vitesse was dus niet bepaald opgezet met de Kroatische scheidsrechter, al kon er op veel van de gele kaarten niet echt afgedongen worden.