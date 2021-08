Anderlecht bijna in Mexicaanse handen

RSC Anderlecht is al enkele jaren in handen van Marc Coucke. Tot op heden was dit nog geen succesverhaal. Toch weigert de ondernemer, voorlopig, te verkopen. Al is en was er al veel concrete buitenlandse interesse.

Het Laatste Nieuws weet namelijk dat er de voorbije maanden heel wat kandidaten zich gemeld hebben, voornamelijk buitenlanders. De voornaamste piste was naar verluidt een Mexicaanse tussenpersoon die handelde in naam van Emilio Azcárraga. De miljardair is ook eigenaar van het Mexicaanse Club América, maar Coucke wilde zelfs niet onderhandelen over een verkoop van Anderlecht. In de entourage van Coucke klinkt het dat hij liever supporter-eigenaar blijft van Anderlecht. Zijn rol is niet even prominent meer als bij zijn aanstelling, zo vonden er met de aandelen al heel wat verschuivingen plaats. Toch weigert hij om Anderlecht te verkopen en wil hij onder zijn bewind de Brusselaars weer op de kaart zetten.





