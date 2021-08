Speler van Beerschot laat zich uit over Lamkel Zé: "Toffe kerel, heeft me immens geholpen"

Didier Lamkel Zé heeft nog enkele dagen om een transfer af te dwingen, want zijn verhaal bij The Great Old lijkt helemaal geschreven.

Lamkel Zé heeft zichzelf compleet onmogelijk gemaakt. Een transfer lijkt de enige oplossing, anders komt hij niet meer tot spelen. Marius Noubissi van Beerschot schetst echter een totaal ander beeld van de Kameroener. Noubissi is net terug uit een blessure van bijna een jaar.

“De Afrikaanse gemeenschap in Antwerpen heeft me immens geholpen. En Lamkel Zé was één van hen. Niet dat we elkaar zo veel zagen maar we stuurden veel berichtjes naar elkaar”, vertelt hij op de website van de club.

Noubissi heeft ook een verklaring voor het gedrag van Lamkel Zé klaar. "Lamkel is een toffe kerel, zeer betrokken, een enorm talentrijke speler ook maar hij voelt zich wat ongelukkig en onbegrepen bij Antwerp. Vandaar die kortsluitingen af en toe. Maar geloof me, hij is een goeie gast...”, klinkt het nog.