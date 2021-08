Ajax kondigt akkoord met Kopenhagen over target van Club Brugge aan

Ajax kondigde zopas op hun website aan dat ze met FC Kopenhagen een overeenkomst bereikt hebben over Mohammed Daramy.

Met de overgang gaat een transfersom van 12 miljoen euro gepaard. Met bonussen kan dat oplopen naar 13 miljoen.

Ajax moet wel nog een persoonlijk akkoord bereiken met de 19-jarige aanvaller.

Ajax and @FCKobenhavn have reached an agreement for the transfer of Mohamed Daramy. 🇩🇰🤝