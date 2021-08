'Antwerp vindt oplossing voor Guy Mbenza bij buitenlandse tweedeklasser'

Vorig seizoen werd hij al een half jaar uitgeleend. Nu gaat Guy Mbenza voor een volledig seizoen naar Turkije.

Guy Mbenza werd door Antwerp overgenomen van Cercle Brugge, maar hij kwam amper twee keer in actie voor The Great Old.

Vorig seizoen ging hij naar de Zwitserse tweedeklasser Lausanne. Daar scoorde hij zeven keer in vijftien wedstrijden.

Mbenza gaat op uitleenbasis naar de Turkse tweedeklasser Kocaelispor, zo meldt de lokale krant Kocaeli. Hij blijft er voor de rest van het seizoen.