FIFA & FIFPro willen helpen bij het evacueren van voetballers uit Afghanistan

De internationale voetbalbond FIFA en de spelersvakbond FIFPro komen overeen om te helpen bij het evacueren van voetballers uit Afghanistan. Dat bevestigde Fatma Samoura, secretaris-generaal van de FIFA. "We werken samen met FIFPro", vertelde Samoura. Ze legde uit dat dat nodig was om te kunnen bekijken hoeveen spelers en speelsters betrokken zijn.



De internationale spelersvakbond (FIFPro) had vrijdag in een tweet uitgelegd dat ze in contact staan ​​met regeringen om een ​​evacuatieplan op te stellen voor de atleten die in gevaar zijn. Hun bedoelingen zijn duidelijk: zoveel mogelijk mensen op een veilige plaats brengen.

Our deepest condolences go out to the family, friends and teammates of young Afghan national team footballer Zaki Anwari, who reportedly died in a fall from a U.S. plane at Kabul airport on Monday. pic.twitter.com/2DgulUw1HD